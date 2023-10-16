В больницах сектора Газы через сутки закончатся запасы топлива

Запасов топлива в больницах сектора Газы хватит примерно на 24 часа, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов по данным на 22:00 15 октября. Анклав находится под израильской энергетической и гуманитарной блокадой.

«Отключение резервных генераторов поставит под угрозу жизни тысяч пациентов»,— говорится в докладе.

Организация констатирует «непрерывные израильские бомбардировки», из-за которых за последние сутки погибли 455 палестинцев, 856 человек получили ранения. Общее число погибших почти достигло 2,7 тыс., пострадавших — превысило 9,6 тыс. (в Израиле — 1,3 тыс. и 3,6 тыс. соответственно).

ООН также критикует Израиль за требование о массовой эвакуации с севера анклава. К моменту, когда было опубликовано требование, в центральной и южной частях сектора Газы находились около 600 тыс. внутренне перемещенных лиц. Отмечается, что они находятся «во все более сложных условиях». «С тех пор эта цифра значительно возросла»,— говорится в отчете.

Всемирная организация здравоохранения ранее также раскритиковала требование Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа на юг. Специалисты считают, что это смертный приговор для больных и раненых.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась на фоне ответной военной операции Израиля на атаку «Хамаса» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

О проблемах гражданского населения сектора Газа на фоне израильской операции — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Леонид Уварчев