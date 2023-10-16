Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите, поскольку счел его несвоевременным

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако по информации издания Ynet, израильская сторона сообщила, что визит украинского президента в настоящий момент был бы несвоевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Визит Энтони Блинкена в страны Ближнего Востока был направлен на урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». Ynet пишет, что Владимир Зеленский планировал присоединиться к американской делегации, но в итоге его поездка не состоялась. Издание отмечает, что текущий отказ «не означает, что Зеленский не приедет в Израиль вообще». По оценке Ynet, такая поездка может состояться позже и могла бы быть совмещена с одним из последующих турне украинского президента по странам Европы.

Турне госсекретаря США по Ближнему Востоку началось с первого визита в Израиль 12 октября. Затем он прибыл в Иорданию, а оттуда отправился в Катар. После Энтони Блинкен посетил Бахрейн, а затем Саудовскую Аравию.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. Практически в первый день погибло около 1,4 тыс. человек, 126 семей получили информацию о том, что их родные были взяты в заложники и угнаны в сектор Газа. Удары по северу Израиля наносит и ливанская «Хезболла». По последним данным, общее число погибших в секторе Газа достигло 2,7 тыс., в Израиле — 1,3 тыс.

Подробнее о поездке госсекретаря США — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».