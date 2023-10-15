Армия Израиля: 600 тыс. палестинцев эвакуировались из города Газа на юг
Из города Газа на юг анклава эвакуировались 600 тыс. палестинцев, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он предупредил, что израильские военные в ближайшие дни будут наносить мощные удары по северной части сектора Газа.
«Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы ущерб непричастным гражданам был минимальным. Я подчеркиваю это для всего мира, в этом разница между нами и нашими врагами»,— сказал господин Хагари (цитата по The Times of Israel).
Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части сектора Газа 13 октября на фоне подготовки к наземной операции в войне против палестинского движения «Хамас». Израильская армия дала жителям на это 24 часа, но столкнулась с критикой со стороны ряда стран и международных организаций. ООН считает, что эвакуация в такой короткий срок невозможна без «разрушительных гуманитарных последствий». По данным организации, до момента эвакуации число перемещенных лиц в анклаве превышало 400 тыс., спустя примерно сутки после требования Израиля свои дома на севере сектора Газа покинули еще десятки тысяч человек.
Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию сотнями ракет и захватило несколько населенных пунктов. Позднее Израиль вернул контроль над этими территориями. Сейчас страна ведет ответную операцию: власти устроили блокаду анклава, военные обстреливают его территорию.
О риске эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».