Байден выступил за уничтожение «Хамаса», но против оккупации сектора Газа

Президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос журналиста CBS, нужно ли уничтожить палестинское движение «Хамас». Однако он выступил за существование Палестинского государства и против израильской оккупации сектора Газа. По мнению президента США, израильская армия не нуждается в помощи американских войск.

«Да, я считаю»,— ответил господин Байден на вопрос о том, нужно ли, по его мнению, уничтожить «Хамас». «Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства»,— добавил американский лидер. В ответ на вопрос, будет ли Израиль сейчас идти по этому пути, Джо Байден ответил: «Не сейчас. Но я думаю, Израиль понимает, что значительная часть палестинцев не разделяет взгляды "Хамаса" и "Хезболлы"».

Президент США считает, что оккупация Израилем сектора Газа стала бы «большой ошибкой». Он отметил, что, по его мнению, «Хамас» не представляет весь палестинский народ. «Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, имеющему столь же серьезные последствия, как и Холокост. И… я считаю поэтому, что Израиль должен ответить»,— добавил глава государства.

По мнению американского лидера, в участии войск США в войне нет необходимости. «Израиль имеет одну из лучших армий в мире»,— сказал он.

Президент признал, что переговоры по открытию гуманитарных коридоров для жителей сектора Газа, которые оказались под израильской блокадой, идут тяжело. Отвечая на вопрос, согласен ли он с блокадой, господин Байден сказал: «Я уверен, что Израиль будет действовать в соответствии с правилами войны». Он убежден, что мирные жители смогут получить лекарства, еду и воду.

Кроме этого господин Байден отметил, что у США нет доказательств, что к атаке «Хамаса» на Израиль причастен Иран. Однако Тегеран, как обратил внимание президент США, постоянно поддерживает движения «Хамас» и «Хезиболла».

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию сотнями ракет и захватило несколько населенных пунктов. Позднее Израиль вернул контроль над этими территориями. Сейчас страна ведет ответную операцию: власти устроили блокаду анклава, военные обстреливают его территорию. Ведется подготовка к наземной операции.

О риске эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев