РСТ: все организованные российские туристические группы вернулись из Израиля
Все российские туристы, которые покупали пакетные туры в Израиль, 15 октября вернулись в Россию, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, речь идет о более 100 туристах.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Господин Горин уточнил, что сейчас в Израиле остаются самостоятельные туристы. Их число он не назвал. «Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития, с Росавиацией»,— сказал вице-президент РСТ на пресс-конференции в ТАСС.
С 7 октября продолжается война между Израилем и палестинским движением «Хамас». В результате погибли как минимум 16 россиян, восемь числятся пропавшими без вести. 400 человек обращались в представительство РФ с просьбой эвакуировать их из сектора Газа. СМИ писали, что сегодня, 16 октября, согласовали шестичасовое прекращение огня, но израильские власти и «Хамас» это не подтвердили.
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