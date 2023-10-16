Канцелярия Нетаньяху отрицает прекращение огня в Газе
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что в секторе Газа не действует режим прекращения огня. О его введении сегодня, 16 октября, сообщала «Аль-Арабия». Медиа-служба «Хамаса» заявила, что не располагает информацией о прекращении огня и открытии гуманитарного коридора, передавал Reuters.
«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться»,— говорится в сообщении канцелярии в ее аккаунте в Х (цитата по The Jerusalem Post).
По данным источников Reuters, Израиль, США и Египет договорились о прекращении огня на юге сектора Газа в 9:00 по местному времени (совпадет с мск). С этого же времени Египтом открыт пограничный переход «Рафах» для эвакуации иностранцев из Газы. Как утверждают собеседники агентства, прекращение огня продлится несколько часов, но сколько конкретно, не уточняется.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» продолжается с 7 октября. По данным израильской стороны, 600 тыс. палестинцев эвакуировались на юг анклава. Всемирная организация здравоохранения на фоне предполагаемого прекращения огня планировала доставить в сектор Газа гумпомощь.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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