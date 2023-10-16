Глава ВОЗ допустил доставку гумпомощи в Газу сегодня
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейисус не исключил, что ВОЗ сможет доставить гуманитарную помощь в сектор Газа из Египта уже сегодня. Он сделал это заявления на фоне информации об объявленном прекращении огня.
«Очень рад сообщениям о прекращении огня, позволяющем доставить в Газу из Египта жизненно необходимые грузы . Самолет ВОЗ с медикаментами прибыл в район Рафаха в субботу (14 октября.— "Ъ"), и мы работаем с партнерами над тем, чтобы доставить их в Газу сегодня, если это вообще возможно»,— написал господин Гебрейисус в своем аккаунте в X.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. Палестина сообщала о 2,7 тыс. погибших в секторе Газа, Израиль — о 1,3 тыс. «Аль-Арабия» сообщила, что на юге сектора Газа сегодня, 16 октября, на пять часов введен режим прекращения огня. Стороны конфликта это не подтвердили. По данным ООН, в больницах сектора Газа через сутки закончатся запасы топлива. Ранее ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц с севера сектора Газа.
О конфликте — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».