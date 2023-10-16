«Аль-Арабия»: на юге сектора Газа на пять часов введен режим прекращения огня

В южных районах сектора Газа по соглашению воюющих сторон введен пятичасовой режим прекращения огня для того, чтобы регион смогли покинуть иностранцы и чтобы гуманитарная помощь смогла попасть на территорию сектора через КПП «Рафах». Режим вступит в силу в 9:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на своего корреспондента. Медиа-служба «Хамас» заявила, что не располагает информацией о прекращении огня и открытии гуманитарного коридора, передает Reuters.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на атаку бойцов палестинского движения «Хамас» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Ранее сегодня, 16 октября, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предупредило, что в больницах сектора Газа запасов топлива хватит примерно на 24 часа по состоянию на 22:00 15 октября. Анклав находится под израильской энергетической и гуманитарной блокадой.

О проблемах гражданского населения сектора Газа на фоне израильской операции — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Эрдни Кагалтынов