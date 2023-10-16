Израиль объявил об эвакуации населенных пунктов рядом с ливанской границей
Минобороны и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили о начале эвакуации жителей севера страны, проживающих на расстоянии до 2 км от ливанской границы. В план эвакуации включено 28 населенных пунктов.
Согласно совместному заявлению министерства и ЦАХАЛа, эвакуированных граждан поселят в финансируемые государством пансионаты. Реализация плана была одобрена Министром обороны Йоавом Галантом. За его выполнением будут следить главы местных муниципалитетов, МВД и Национальное управление по ЧС.
Война между Израилем и движением «Хамас» идет с 7 октября. При этом удары по северу Израилю наносит и ливанская «Хезболла», ЦАХАЛ отвечает на них. Общее число погибших в секторе Газа достигло 2,7 тыс., в Израиле — 1,3 тыс. По данным израильской стороны, 600 тыс. палестинцев эвакуировались на юг анклава. «Аль-Арабия» сообщила, что на юге сектора Газа сегодня, 16 октября, на пять часов введен режим прекращения огня.
О последствиях конфликта — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».