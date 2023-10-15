Что происходит в Израиле. День 9-й. Главное
Ход боевых действий и эвакуация
- Армия Израиля наносит удары по территории Ливана, откуда движение «Хезболла» обстреляло поселение Штула. Военные закрыли доступ к территориям до 4 км от северной границы из-за обстрелов.
- ЦАХАЛ на три часа открыл гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из северной части сектора Газа и города Газа.
- «Хамас» готов освободить пленных в обмен на прекращение бомбардировки Газы, пишет Finanсial Times со ссылкой на источник.
- Израиль отложил проведение наземной операции в секторе Газа в выходные из-за погодных условий, утверждают источники The New York Times.
- США отправили в Восточное Средиземноморье второй авианосец для сдерживания «враждебных действий против Израиля».
- Аэропорт Алеппо вновь выведен из строя после израильских ударов, заявило Минобороны Сирии.
Потери
- Палестина сообщила о гибели 300 человек в секторе Газа за сутки. Общее число жертв не приводится.
- Больше 285 солдат Армии обороны Израиля погибли при конфликте с «Хамасом».
- Как минимум 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и «Хамасом», восемь ранены, двое пропали без вести, сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).
Мировая реакция
- Иран через ООН пригрозил вмешательством в случае наземной операции Израиля, передают источники Axios.
- Израиль разорвал связи со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию за контакты с Ираном.
- Глава МИД Китая Ван И заявил, что действия армии обороны Израиля в секторе Газа «вышли за рамки самообороны».
- Президент США Джо Байден пообещал сектору Газа гуманитарную помощь, а Израилю — военную поддержку для противостояния «Хамасу».
- Еврокомиссия решила втрое нарастить гуманитарную помощь сектору Газа. Общая сумма составит больше €75 млн.
- ВОЗ раскритиковала требование Израиля об эвакуации больниц с севера сектора Газа на юг.
- Россия запросила голосование в Совбезе ООН по своей ближневосточной резолюции на 16 октября.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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