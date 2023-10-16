Омбудсмен Львова-Белова: Россия поможет детям Газы, если поступит просьба
Российские власти помогут детям из сектора Газа, если такая просьба последует, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она добавила, что пока такой просьбы не поступало.
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«На сегодняшний день к нам не поступало запросов по этой теме. Если они появятся, конечно же, мы будем в этом участвовать… Политика должна быть вне гуманитарной помощи детям»,— сказала госпожа Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИДе.
Война между Израилем и палестинским движением «Хамасом» идет с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 2,8 тыс. По данным ЮНИСЕФ на 13 октября, в секторе Газа погибли 447 детей. СМИ писали, что сегодня, 16 октября, согласовали шестичасовое прекращение огня, но израильские власти и «Хамас» это не подтвердили.
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