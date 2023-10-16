Член парламента Ирана пригрозил открытием новых фронтов в случае операции в Газе

Первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что наземное вторжение израильской армии в сектор Газа является красной линией для Тегерана. Такое развитие событий может привести к открытию новых фронтов против Израиля, добавил господин Азизи.

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас»,— сказал «РИА Новости» замглавы парламентской комиссии.

Господин Азизи заявил, что фронт сопротивления Палестины практически не имеет границ и Израиль обязательно подвергнется нападению, где бы этот фронт ни находился. По словам члена парламента, открытие нескольких фронтов в войне с Израилем приведет к падению израильской власти и государственности.

15 октября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран через ООН предостерег Израиль от расширения операции против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. Тегеран пригрозил вмешаться в конфликт, если Израиль приступит к обещанному наземному наступлению.

Позднее в постпредстве Ирана в ООН заявили, что иранская армия не будет вступать в бой с израильской, если территория Ирана не будет атакована. США со своей стороны провели с Тегераном контакты, предостерегая его от участия в конфликте.

Подробнее — в материале «Иран жмет на Газу».

Эрдни Кагалтынов