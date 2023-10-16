Bild: Шольц намерен посетить Израиль
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшие дни отправиться в Израиль, сообщил Bild. По данным источников таблоида, визит может состояться уже завтра, 17 октября.
В прошлую пятницу, 13 октября, глава германского МИДа Анналена Бербок приехала в Израиль «с визитом солидарности». Как пишет газета, министр встретилась с представителями израильского правительства, а также с родственниками похищенных гражданских лиц. Госпожа Бербок говорила, что в заложниках у палестинского движения «Хамас» находятся восемь граждан ФРГ.
Война между Израилем и «Хамасом» идет с 7 октября. Израиль сообщал о более 1,3 тыс. погибших, Палестина — о 2,8 тыс. жертв конфликта. СМИ писали, что сегодня, 16 октября, было согласовано шестичасовое прекращение огня, но израильские власти и «Хамас» это не подтверждают.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».