Гутерриш призвал Израиль пропустить гумпомощь, а «Хамас» — освободить заложников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к руководству Израиля и палестинского движения «Хамас» по поводу гуманитарной ситуации в регионе. Он призвал израильское руководство пропустить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Господин Гуттериш также хочет, чтобы «Хамас» освободил захваченных в Израиле заложников.

«В этот драматический момент, когда мы все находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, моя обязанность как генерального секретаря ООН сделать два гуманитарных призыва. К "Хамасу" — заложники немедленно и безо всяких условий должны быть освобождены. К Израилю — дать скорейший и беспрепятственный доступ для гуманитарных поставок и работников ради мирного населения Газы»,— говорится в заявлении господина Гутерриша.

Генсек ООН заявил, что эти цели не должны становиться «разменными монетами». Стороны должны достичь их, так как «это правильно». Он отметил, что в Газе заканчивается вода, электричество и другие важные ресурсы. ООН располагает запасами помощи и они могут быть направлены в течение нескольких часов. Господин Гутерриш призвал предоставить сотрудникам неправительственных организаций возможность «безопасно доставить грузы в Газу» и распространить их среди нуждающихся.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась на фоне ответной военной операции Израиля на атаку «Хамаса» 7 октября. Стороны находятся в состоянии войны. Израиль устроил блокаду анклава и потребовал от 1,1 млн мирных жителей северной его части эвакуироваться на юг. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

О рисках эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев