Аббас не считает «Хамас» законным представителем всех палестинцев

Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, «не представляет весь палестинский народ». Он сказал об этом в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает AFP.

Как пишет палестинское агентство WAFA, господин Аббас заявил, что «политика, программы и решения Организации освобождения Палестины — это то, что представляет палестинский народ как единственный законный представитель палестинского народа, а не политика какой-либо другой организации».

Господин Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев и предоставить помощь мирным жителям сектора Газа. Президент Палестины также заявил о необходимости организации гуманитарных коридоров.

Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию сотнями ракет и захватило несколько населенных пунктов. Позднее Израиль вернул контроль над этими территориями. Сейчас страна ведет ответную операцию: власти устроили блокаду анклава, военные обстреливают его территорию. Ведется подготовка к наземной операции.

О риске эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев