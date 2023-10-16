Израиль атаковал объекты движения «Хезболла» в Ливане

Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане. ЦАХАЛ заявил, что атака стала ответом на стрельбу, которая велась в воскресенье, 15 октября, в направлении израильской территории. В Telegram-канале Армии обороны Израиля опубликовано видео атаки.

Израиль находится в состоянии войны с палестинским движением «Хамас» и ведет боевые действия в секторе Газа. На этом фоне ЦАХАЛ обменивается ударами с ливанским движением «Хезболла», которое поддерживает палестинцев. Представители «Хезболла» ранее заявляли о готовности вступить в конфликт с Израилем.

О риске эскалации конфликта — в материале «Ъ» «Иран жмет на Газу».

Леонид Уварчев