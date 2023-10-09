Что происходит в Израиле. День 3-й. Главное и карта

Совет Безопасности ООН не принял никакого заявления по войне между Израилем и палестинским движением «Хамас» по итогам закрытого заседания.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, 123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

В секторе Газа в результате израильских атак погибли не меньше 424 человек, сообщил Минздрав Палестины.

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения «Хамас») заявили, что запустили ракеты в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве.

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Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».