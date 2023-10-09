В заложниках у «Хамаса» люди с двойным гражданством, в том числе с российским

Представитель палестинского движения «Хамас» Мусса Абу Марзук заявил телеканалу «Аль Джазира» в телефонном разговоре, что среди заложников боевиков есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе с российским и китайским.

Ранее посольство России в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине и еще четырех без вести пропавших. До этого консульство начало проверку информации о взятии в заложники боевиками «Хамаса» двух девушек.

В настоящее время известно о гибели на территории страны граждан множества государств, в том числе США, Франции, Германии, Таиланда и Непала. По последним данным, в ходе атак «Хамаса» на территории Израиля погибли 900 человек. По данным палестинской стороны, как минимум 100 жителей Израиля, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен. Сейчас их держат в секторе Газа. В секторе Газа в ходе атак израильской армии погибли 687 человек, пострадали — 3,7 тыс.

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