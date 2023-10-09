За 48 часов в Израиле мобилизовали 300 тысяч человек

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов с начала конфликта с Палестиной мобилизовала 300 тыс. резервистов. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

«Мы находимся в очень широком наборе резервистов, мы призвали 300 тыс. резервистов в течение 48 часов»,— сказал он (цитата по Ynet).

Господин Хагари добавил, что «это самый крупный террористический акт, который произошел с Израилем». По его словам, израильские военные не испытывают проблем с нехваткой оборудования или техники и все необходимое поступает в полном объеме.

Накануне Даниэль Хагари сообщил о начале эвакуации всех мирных жителей с приграничной к сектору Газа территории. По последней информации, эвакуировано население 15 населенных пунктов.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась 7 октября, когда рано утром движение обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибло более 490 человек. Власти Израиля говорили о более чем 700 жертвах. The New York Times сообщила, что система ПВО Израиля «Железный купол» оказалась перегружена.

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Петр Бузлаев