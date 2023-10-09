«Хамас» пообещал убивать заложников в ответ на удары Израиля по жилым домам

Представитель военного крыла палестинского движения «Хамас», бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», Абу Обейда заявил, что группировка будет казнить по одному заложнику за каждый «удар без предупреждения» или взорванный Израилем дом в секторе Газа. Он подчеркнул, что движение сожалеет о таком решении, но возлагает всю ответственность за гибель заложников на Израиль.

«Любое нападение на невинных гражданских лиц без предупреждения будет встречено казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей. И мы будем вынуждены транслировать эту казнь»,— сказал представитель бригад Абу Обейда в обращении, которое приводит телеканал «Аль-Джазира».

Ранее The Times of Israel со ссылкой на израильских военных сообщила, что Израиль будет наносить удары по сектору Газа даже в тех случаях, когда это будет потенциально представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Член политбюро «Хамаса» Муса Абу-Марзук говорил, что более 100 граждан Израиля, в том числе высокопоставленные военные, взяты в плен, они находятся в секторе Газа.

Число израильтян, убитых с начала вторжения боевиков «Хамаса», достигло на данный момент 900.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина