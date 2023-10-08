США направили в Восточное Средиземноморье авианосную группу на фоне войны в Израиле

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). В группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt. США также увеличили число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе.

«США поддерживают готовность сил по всему миру для дальнейшего укрепления этой позиции сдерживания, если потребуется»,— говорится в заявлении господина Остина на сайте Пентагона.

Министр пообещал, что США будут оперативно передавать Израилю технику и ресурсы, включая боеприпасы. «Первая помощь для обеспечения безопасности начнет передаваться сегодня и будет прибывать в ближайшие дни»,— отметил господин Остин.

Президент США Джо Байден ранее поручил выделить дополнительную военную помощь властям Израиля. Администрация не уточняла, о какой именно помощи идет речь.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О политической ситуации в США на фоне войны в Израиле — в материале «Ъ» «Хаос и ныне там».

Леонид Уварчев