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Коммерсантъ FM
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При атаках Израиля на сектор Газа погибли 687 палестинцев

Минздрав Палестины сообщил, что в результате атак Израиля на сектор Газа погибли 687 человек, сообщает арабский портал Ammon.news. Среди погибших 140 детей и 105 женщин. Еще 3,7 тыс. человек получили ранения. Ранее сообщалось о 560 погибших и свыше 2,9 тыс. раненых.

Число погибших в Израиле в результате нападения «Хамаса» превысило 900. По данным палестинской стороны, как минимум 100 жителей Израиля, в том числе высокопоставленные военные, были взяты в плен. Сейчас их держат в секторе Газа.

Ранее представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения, а также снимать процесс убийства на видео. По данным The Times of Israel, Израиль будет наносить удары по сектору Газа даже в том случае, если это будет представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина

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