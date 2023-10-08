Шок без трепета

В Израиле объявлено военное положение. Руководство страны обсуждает вероятную наземную операцию в секторе Газа и создание чрезвычайного правительства. Армия продолжает зачистку территорий от проникших туда боевиков. Израильтяне пребывают в состоянии шока, узнавая все новые подробности произошедшего в субботу нападения на Израиль боевиков палестинского движения «Хамас». Растет список жертв. В Израиле опасаются открытия неприятелем второго фронта — на севере, а также терактов против израильтян по всему миру. С подробностями из Тель-Авива — корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В субботу и воскресенье десятки населенных пунктов Израиля подверглись ракетным обстрелам из сектора Газа

Фото: EYAD BABA / AFP В субботу и воскресенье десятки населенных пунктов Израиля подверглись ракетным обстрелам из сектора Газа

Фото: EYAD BABA / AFP

Шок. Это единственное слово, которым можно описать состояние израильтян после начала в субботу утром операции боевиков палестинского движения «Хамас» на территории Израиля. На второй день противостояния израильтяне все больше и больше погружаются в подробности событий накануне и пытаются осмыслить происшедшее.

Весь день обновлялись цифры погибших в субботу. Счет к вечеру воскресенья достиг 750, но еще десятки остаются в списках пропавших без вести. Сколько точно человек стали заложниками «Хамаса», до сих пор неизвестно, примерно около сотни. Более 2 тыс. получили ранения. Среди заложников и погибших есть и граждане других стран. Мексиканцы, немцы, французы, украинцы…

Израиль — маленькая страна. Нет семьи, в близком окружении которой случившееся никого бы не коснулось.

«Племянница моего мужа в больнице, ее оперировали два раза, у нее осколочные ранения и переломы. С ней в больнице бабушка, она тоже с переломами бедра и ног. Дедушка в другой больнице. Ему отрезали ногу. К ним ломились в дом террористы, они их не пускали, держали дверь. Через нее стреляли по ногам»,— рассказывает Катя про случившееся с ее семьей в кибуце Холит, где живет чуть больше сотни жителей. Их соседям не повезло — спастись не удалось. Многие дома в кибуце были подожжены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

«Мой племянник погиб»,— пишет друзьям Евгений. Старший лейтенант Алексей Шмаков, офицер спецназа пограничной полиции ЯМАМ погиб в Сдероте, где боевики захватили полицейский участок. Бой там шел около 20 часов, погибли 30 полицейских.

«Моя смена в больнице начинается в восемь утра, а в 6:30 начали бомбить. Я выскочила из дома в перерыве между бомбежками. Параллельно переписывалась с подругой, которая ехала не пристегнувшись, чтобы, если что, можно было выскочить из машины. Было страшно, и было ощущение как 11 сентября в Нью-Йорке, когда ты видишь кадры и тебе кажется, что это фильм, но это правда. И ты внутри этого всего»,— рассказывает “Ъ” Инна.

Сутки она провела на дежурстве: «В больнице стояла тишина, то есть не было ощущения утра субботы, когда все болтают про то, как провели вечер пятницы. Практически сразу в лабораторию начали поступать анализы из приемного покоя. Мы обращаем внимание на странные наклейки, звоним туда, и они говорят лишь одно: инцидент с большим числом пострадавших. И нас накрывает волной паники. Ты открываешь пробирку, еще пробирку, еще одну, стараешься не думать, что это люди, стараешься не смотреть на год рождения, новости идут фоном, липкий страх. Все молчат. У сотрудницы забирают сына в милуим (армейская служба у резервистов.— “Ъ”), потом еще у одной, у другой солдата-срочника отправляют к границе с Газой. Он пишет ей: "Мама я буду без телефона, не волнуйся, я люблю тебя", и мы все рыдаем. Опять пробирки. На наклейках мелькают слова, тяжелый, легкий, тяжелый, тяжелый… Пытаемся не смотреть и на это. Потом начинают бомбить. Наше бомбоубежище на парковке, с первыми секундами сирены бежим туда. Телефоны разрываются. Сотрудница наговаривает сообщение ребенку, который дома один: бери воду и зарядку и заходи в бомбоубежище. Взрыв, опять взрыв, нам страшно. Очень страшно».

Но еще страшнее жителям на юге страны.

Напомним, что утром в субботу военное крыло движения «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» выпустило тысячи ракет по Израилю — югу и центру страны. Под этим прикрытием палестинские боевики смогли преодолеть казавшееся неприступным заграждение, отделяющее контролируемый «Хамасом» сектор Газа от израильской территории. Впервые за десятки лет масштабные бои развернулись на улицах израильских населенных пунктов, куда практически беспрепятственно вошли боевики.

«К нам в дом ворвались» — это сообщение написала утром в субботу в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta) жительница расположенного рядом с сектором Газа кибуца Нахаль-Оз Мария Баллах. Дальше следовали обрывочные апдейты. Только к вечеру друзья Марии выдохнули с облегчением: она вместе с семьей была эвакуирована из кибуца после прихода туда военных.

«Мы были втроем в мамаде, я (со сломанной ногой, умудрилась сломать пару плюсневых костей за неделю до начала войны), муж и наша дочь, семимесячный грудничок. Она вообще главный герой дня, когда нужно было несколько часов сидеть в абсолютной тишине — она не произнесла ни звука, золотой наш ребенок. Я уверена, что, если бы террористы услышали плач младенца, они выбивали бы дверь с куда большим энтузиазмом, потому что захват в плен детей — один из их приоритетов»,— рассказывает она “Ъ”.

Мамад — это безопасная комната, что-то вроде небольшого бомбоубежища внутри квартиры. Она может защитить от взрывной волны, осколков и выстрелов из стрелкового оружия. Но не поможет при прямом попадании ракеты, пожаре или чем-то подобном. «На наше счастье, у нас именно такой мамад с большой щеколдой, дверь не так-то просто выбить из петель. Это нас спасло от плена или скорее от смерти»,— говорит Мария.

Из оружия у семьи был только топор.

В общей сложности они провели в мамаде примерно 15 часов — с шести утра, когда начались первые обстрелы, до одиннадцати вечера. Боевики проникли в дом в районе полудня и ушли примерно час спустя. Забрали все, что смогли унести, остальное разбили и поломали. Они раз десять пытались открыть дверь в мамад, но так и не смогли туда попасть.

«Все это время мы получали инструкции, что делать, с помощью WhatsApp-чатов и СМС. Мы живем в кибуце, это небольшое поселение, где все друг друга знают, поэтому информация распространяется горизонтально. У нас, в отличие от многих, постоянно было электричество, мы запаслись зарядками и надеялись, что хоть какая-то связь будет работать. Связь часто падала, но все же была. У многих в нашем кибуце такой роскоши не оказалось»,— продолжает рассказ Мария.

Единственное, чего не хватило семье,— это вода. В самом начале обстрелов, когда еще можно было в минутное затишье выбежать на кухню, они взяли только одну полуторалитровую бутылку воды и с ней сидели примерно 12 часов до прихода солдат.

Сейчас семью Марии разместили в кибуце-побратиме на севере Израиля, возле города Афула. Им предоставили комнаты общежития с кроватями и всеми удобствами. «Люди жертвуют коляски, игрушки, памперсы, еду, одежду и очень много психологической помощи всем нам. И это самое ценное — ощущение, что ты не один, что горе и беда — общие и что неважно, что нас разделяет, желание помочь человеку в беде объединяет всех нас»,— говорит Мария. Вернется ли семья домой, она не знает: «Я не хочу об этом говорить, если честно, слишком больно сейчас». В Нахаль-Оз и в целом на юге много погибших, раненых, захваченных в заложники.

По всем соцсетям распространяются фотографии пропавших без вести с просьбой о любой информации. В ночь перед атакой «Хамаса» рядом с сектором Газа проходил музыкальный фестиваль, на котором присутствовали тысячи человек. Утром его участники были окружены десятками боевиков, которые расстреливали толпу из автоматического оружия. Раненых грузили в пикапы и увозили в Газу. Забирали людей и из домов. Арабские паблики полны фотографий взятых в заложники женщин, детей, солдат. Невозможно читать историю матери, которая на момент атаки оказалась не дома и была на связи со своими мальчиками-подростками в момент, когда боевики ворвались в их дом. Она услышала начало разговора, и связь прервалась. Больше о ее детях ничего не известно.

К утру воскресенья израильские силы безопасности смогли очистить от боевиков большинство населенных пунктов на юге, но кое-где еще шли бои. Кроме того, все время поступали сообщения о новых проникновениях хамасовцев. Никто точно не знает, сколько боевиков из Газы осталось на территории Израиля и где они. При этом юг Израиля все воскресенье оставался под ракетным обстрелом.

Александр попал под обстрелы первый раз. Приехал навестить маму в Ашкелон. «Невозможно смотреть, как молодежь вжимается в стенку, мама после операции ковыляет, превозмогая боль, в мамад. Она в детстве пережила блокаду Ленинграда, теперь вот это. Я слушал взрывы и думал о тех, кто переживал такое же на Украине, в Карабахе. Было страшно. Хотелось срочно эвакуироваться. Наверное, так всегда и бывает в первые дни войны с непривычки»,— говорит он.

Израильтяне не понимают, что будет дальше. В воскресенье стало известно, что накануне военно-политический кабинет министров, отвечающий за вопросы безопасности, объявил военное положение в соответствии с параграфом 40-алеф основного закона «О правительстве», который в последний раз использовался во время войны Судного дня 50 лет назад. Параграф позволяет военно-политическому кабинету отдавать приказы без дополнительного утверждения правительством. Речь идет о проведении крупных военных операций.

«Война, которая была навязана Государству Израиль в результате убийственной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 6:00»,— говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Еще накануне Израиль начал наносить массированные военные удары по сектору Газа. Согласно сообщению Минздрава Палестины, по состоянию на воскресный вечер в результате израильских атак погибли 370 человек, более 2,2 тыс. получили ранения. Президент Палестины Махмуд Аббас возложил ответственность на Израиль за прекращение поставок в секторе Газа воды, электричества и продуктов питания. Это было сделано после атаки «Хамаса» на Израиль. «Мы призываем международное сообщество немедленно вмешаться и обязать оккупационные власти выполнить свои обязательства по отношению к оккупированному народу»,— заявил господин Аббас. В ответ на это в США заявили, что ждут от руководства Палестины восстановления стабильности.

Вашингтон безоговорочно занял сторону Израиля и пообещал ему помощь (см. подробнее статью на этой странице). Поддержку Израилю выразили и многие другие западные страны. Арабские страны, поддерживающие отношения с израильтянами, призвали все стороны конфликта к сдержанности.

В то же время в Израиле опасаются обострения ситуации по всем фронтам. Утром во вторник пристрелочный минометный обстрел израильской территории из Ливана совершило шиитское движение «Хезболла», близкое к Ирану. Тегеран давно выступает на стороне «Хамаса» и других радикальных палестинских группировок. Как заявил представитель «Хамаса» Гази Хамад в интервью британской корпорации BBC, Иран напрямую поддержал планы движения атаковать Израиль. В воскресенье президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил главу политбюро «Хамаса» Исмаила Ханию с успехом.

«Вы осчастливили исламскую умму (нацию.— “Ъ”)»,— сказал он.

«Хамас» призывает силы сопротивления объединиться и действовать вместе. На этом фоне Совет национальной безопасности Израиля призвал израильских граждан как можно скорее вернуться домой из стран, где существует возможность терактов. Так, в воскресенье в Александрии (Египет) полицейский застрелил двух израильских туристов.

Между тем в Израиле решают, что делать с «Хамасом» и Газой. Пока продолжаются авиаудары, но по своей интенсивности они не сильно отличаются от того, что было в предыдущие раунды эскалации между Израилем и движениями в секторе Газа. Есть мнение, что ведется тщательная подготовка к наземной операции, это видно хотя бы по масштабному призыву резервистов. Повестки получили почти в каждой семье. Проблемой являются заложники, которые находятся в Газе, плюс еще не до конца зачищена территория внутри страны. В то же время о подготовке к операции свидетельствует эвакуация жителей из населенных пунктов рядом с Газой.

В воскресенье вечером в своем первом заявлении для прессы начальник израильского Генштаба Герци Халеви сказал: «Настало время войны, впереди нас ждут долгие и сложные дни боевых действий». «Я знаю, что есть много вопросов и есть много разочарований, но самое главное — сейчас мы концентрируемся на действиях и решении проблем»,— добавил он.

Тем временем в Израиле обсуждается формирование правительства национального единства, или чрезвычайного правительства. «Это требование нынешнего времени»,— заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Лидер одной из крупных оппозиционных партий «Махане мамлахти» Бени Ганц заявил, что готов присоединиться к кампании по формированию военного кабинета. «Пришло время сомкнуть ряды на период войны, чтобы мы могли объединить народ и победить»,— сказал он.

Пока политики обсуждают, общество мобилизуется. Протестные движения, которые с начала года выступали против действий правительства, остановили демонстрации и бросили все силы на помощь жителям юга. Помогают пострадавшим и армии буквально все граждане Израиля. Пункты сбора крови переполнены, сотни людей приходят в места сбора вещей для пострадавших и солдат. Нация объединилась, но уже задает вопросы, кто виноват в трагедии такого масштаба.

Марианна Беленькая, Тель-Авив