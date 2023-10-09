МИД ОАЭ шокирован сообщениями о похищении израильтян палестинцами

Объединенные Арабские Эмираты считают серьезной эскалацией нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль, сообщило министерство иностранных дел. В ведомстве шокированы сообщениями о похищении израильтян. ОАЭ поддерживают контакты с международными партнерами для «скорейшей деэскалации в Израиле и на оккупированных палестинских территориях».

«Министерство подчеркивает, что нападение "Хамас" на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией. Министерство шокировано сообщениями о похищении израильских граждан из своих домов для удержания в заложниках»,— говорится в сообщении МИД ОАЭ.

Министерство призвало обеспечить полную защиту гражданскому населению в соответствии с международным правом. Как отметило ведомство, мирные жители не должны становиться «объектом конфликта». МИД выразил соболезнования семьям погибших и призвал международное сообщество приложить усилия для дипломатического урегулирования.

Палестинские движения «Хамас» и «Исламский джихад» заявляли, что удерживают в заложниках не меньше 130 заложников. Предполагается, что часть из них могла быть захвачена на фестивале Nature Party на юге Израиля — мероприятие проходило на открытом небе рядом с сектором Газа, когда началась война. Жертвами нападения стали не меньше 260 участников фестиваля.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев