Число погибших в Израиле из-за атак «Хамаса» выросло до 900

Число погибших в результате нападения «Хамаса» в Израиле превысило 900. Об этом сообщила газета Times of Israel. Официального подтверждения числа погибших не поступало.

Ранее представитель «Хамаса» пообещал убивать по одному пленному в ответ на удары без предупреждения. По данным палестинской стороны, более 100 граждан Израиля, в том числе высокопоставленные военные, взяты в плен. Их удерживают в секторе Газа.

Атака «Хамаса» на Израиль началась рано утром 7 октября. В частности, боевики ворвались на территорию техно-фестиваля — после этого нападения 260 участников фестиваля были обнаружены убитыми. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Из-за ответных ударов Израиля в секторе Газа погибли 560 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Анастасия Ларина