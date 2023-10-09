В секторе Газа 123,5 тыс. палестинцев покинули свои дома

123 538 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне войны движения «Хамас» с Израилем. Данные привело Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

В секторе Газа погибли, по последним данным, не меньше 424 человек, сообщал Минздрав Палестины. Больше 2,2 тыс. человек пострадали. В Израиле погибли больше 700 человек, пострадали больше 2,1 тыс.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев