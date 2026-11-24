Писториус заявил о рисках распространения украинского конфликта на Балтику
Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что российско-украинский конфликт может выйти за нынешние пределы и затронуть Балтику.
«Война не должна распространиться на Балтийское море»,— сказал Борис Писториус на брифинге с журналистами. Он добавил, что Украина входит в число тех, кто несет «особую ответственность» за предотвращение такого развития событий.
21 ноября в нейтральных водах Финского залива было атаковано грузовое судно, следовавшее в Калининград. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что для атаки использовались два беспилотника.