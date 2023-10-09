В Израиле погибли девять граждан США

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал телеканалу CNN, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли девять американцев. По его словам, правительство Израиля продолжает поиски пропавших без вести граждан США.

«И мы, конечно, находимся в тесном контакте с семьями этих девяти умерших американцев и готовы предложить им любую консульскую помощь, которую мы можем предоставить»,— добавил господин Миллер.

Известно, что среди жертв в Израиле, а также заложников палестинского движения «Хамас» оказались граждане многих стран. Германия заявляла, что среди похищенных могут быть немецкие граждане, но затем МИД ФРГ уточнил, что речь идет о тех, у кого одновременно два гражданства — немецкое и израильское. Франция сообщала о гибели двух граждан и семи пропавших без вести, Украина — о гибели двух женщин, Таиланд — о гибели 12 граждан, 8 пострадавших и 11 взятых в заложники, Непал — о гибели 10 студентов и 11 пропавших без вести. Сегодня, 9 октября, телеканал Sky News сообщил, что число погибших и пропавших без вести британских граждан превысило десять человек.

Посольство России сообщило о четырех пропавших без вести россиянах.

Количество погибших на территории Израиля в результате атак со стороны исламистской группировки «Хамас» превысило 800 человек, еще 2,5 тыс. пострадали. На территории сектора Газа и западного берега реки Иордан погибли 576 человек, больше 2,9 тыс. человек получили ранения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Полина Мотызлевская, Петр Бузлаев