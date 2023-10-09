CNN: США отправят на Ближний Восток больше истребителей для недопущения «иранской агрессии»

США перебросят на Ближний Восток примерно 20–25 истребителей F-35 и F-15, сообщил источник CNN. Целью называется «сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы Израиля».

Министр обороны США Ллойд Остин ранее распорядился увеличить число летных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в ближневосточном регионе. Решение принято на фоне войны Израиля и движения «Хамас». Также Вашингтон направил в Восточное Средиземноморье авианосную группу «для дальнейшего укрепления позиции сдерживания, если потребуется».

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев