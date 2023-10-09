Нетаньяху пообещал превратить города «Хамаса» в руины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров оппозиции сформировать национальное чрезвычайное правительство по примеру того, что было создано в 1967 году во время Шестидневной (Июньской) войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Биньямин Нетаньяху

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С началом войны я приказал очистить населенные пункты и отразить проникновение любого врага на нашу территорию. Бои все еще продолжаются. На нас лежит высшая ответственность — установить единство нации. Разделение внутри нас закончилось. Народ един, и теперь руководству необходимо объединиться»,— сказал он в обращении к нации сегодня, 9 октября, вечером.

Кроме того, господин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению «Хамас». «Мы только начали наносить удары по "Хамасу". Картины опустошения и разрушений в опорных пунктах "Хамаса" — это только начало. Мы ликвидировали сотни террористов. Я сказал, что каждое место, где находится «Хамас», превратится в разрушенные города, в будущем этого будет еще больше».

В своей речи он также затронул болезненную для Израиля тему похищенных. «Мы сделаем для них все. Наши сердца все с семьями похищенных и семьями жертв. Мы потеряли целые семьи, сыновья и дочери, молодые и пожилые, солдаты и женщины-солдаты, полицейские и сотрудники службы безопасности»,— отметил премьер-министр.

7 октября палестинское движение «Хамас» начало ракетный обстрел Израиля, под прикрытием которого боевики проникли на его территорию. Были убиты сотни человек, еще примерно 130 были похищены боевиками и увезены в сектор Газа в качестве заложников. Среди них как израильские граждане, так и иностранцы. В ответ Израиль начал наносить воздушные удары по сектору. В планах — наземная военная операция.

Сегодня, 9 октября, представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения, а также снимать процесс убийства на видео. По данным The Times of Israel, Израиль будет наносить удары по сектору Газа даже в том случае, если это будет представлять угрозу для удерживаемых там заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Марианна Беленькая