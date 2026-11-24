В настоящий момент в публикации «Ренхап» указано, что информация о северокорейском самолете ошибочна. Одновременно агентство приводит заявление Объединенного комитета начальников штабов: «российский самолет вошел в зону идентификации противовоздушной обороны (КАДИЗ), приблизился к острову Уллын, а затем покинул ее, что побудило военных объявить чрезвычайное положение».