В Южной Корее объявляли эвакуацию из-за иностранного военного самолета
Власти Южной Кореи объявляли об эвакуации жителей острова Уллын из-за военного самолета, который вошел в зону действия ПВО страны. Изначально «Ренхап» со ссылкой на южнокорейскую армию писало, что предупреждение объявлено из-за северокорейского самолета. Позднее агентство изменило публикацию, указав, что речь идет о нескольких российских военных самолетах.
Министерство по вопросам безопасности объявило эвакуацию в 7:52 по местному времени (1:52 мск). Предупреждение было отменено через три минуты.
В настоящий момент в публикации «Ренхап» указано, что информация о северокорейском самолете ошибочна. Одновременно агентство приводит заявление Объединенного комитета начальников штабов: «российский самолет вошел в зону идентификации противовоздушной обороны (КАДИЗ), приблизился к острову Уллын, а затем покинул ее, что побудило военных объявить чрезвычайное положение».
Военно-воздушные силы Южной Кореи подняли истребители в воздух. Военные самолеты покинули зону действия ПВО, не нарушив воздушного пространства страны, указано в заявлении комитета.