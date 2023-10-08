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Коммерсантъ FM
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Что происходит в Израиле. День 2-й. Главное

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

Фото: Ronen Zvulun, Reuters

  • Правительство Израиля объявило о войне, задействовав параграф 40-Алеф.
  • Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.
  • Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что среди заложников, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас», могут быть российские граждане.
  • Посольство Израиля в Москве перевели под усиленную охрану.
  • Сторонники движения «Хамас проникли в общину Маген на юге Израиля, идут бои между палестинскими силами и израильской армией.
  • Представитель палестинского Минздрава сообщил о гибели 20 детей и 313 взрослых, проживавших в секторе Газа.
  • По меньшей мере 500 жителей Израиля погибли, более 2 тыс. ранены после начала эскалации израильско-палестинского конфликта.
  • Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Александрии, три человека погибли. По данным МИД Израиля, по туристам стрелял местный житель. Sky News Arabya со ссылкой на источник сообщил, что это был полицейский.
  • В секторе Газа убит один из лидеров «Хамаса» Айман Юнис.

    • Краткий курс истории «Хамаса»

    Читать далее

  • Израильская армия объявила масштабную эвакуацию мирных жителей приграничных районов.
  • Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в ходе боевых действий военные убили более 400 участников палестинского движения «Хамас» в секторе Газа.
  • Армия Израиля сообщила о гибели 26 военнослужащих в операции в секторе Газа.
  • Израильская авиация нанесла удар объекту, принадлежащему главе разведки палестинской группировки «Хамас», а также по военному комплексу воздушных сил движения в секторе Газа.
  • Экстренная встреча Совбеза ООН из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пройдет в закрытом режиме сегодня, 8 октября.
  • Не меньше 20 тыс. человек в секторе Газа вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий, но остались на территории своей страны.
  • Китай призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия.
  • Артиллерия ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) нанесла удары по району в Ливане, откуда велась стрельба по израильской территории. До этого ливанская «Хезболла» обстреляла позиции израильских военных на спорных фермах Шебаа.

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

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По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

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