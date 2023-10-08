Что происходит в Израиле. День 2-й. Главное
Фото: Ronen Zvulun, Reuters
- Правительство Израиля объявило о войне, задействовав параграф 40-Алеф.
- Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.
- Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что среди заложников, захваченных боевиками палестинского движения «Хамас», могут быть российские граждане.
- Посольство Израиля в Москве перевели под усиленную охрану.
- Сторонники движения «Хамас проникли в общину Маген на юге Израиля, идут бои между палестинскими силами и израильской армией.
- Представитель палестинского Минздрава сообщил о гибели 20 детей и 313 взрослых, проживавших в секторе Газа.
- По меньшей мере 500 жителей Израиля погибли, более 2 тыс. ранены после начала эскалации израильско-палестинского конфликта.
- Автобус с израильскими туристами был обстрелян в Александрии, три человека погибли. По данным МИД Израиля, по туристам стрелял местный житель. Sky News Arabya со ссылкой на источник сообщил, что это был полицейский.
- В секторе Газа убит один из лидеров «Хамаса» Айман Юнис.
- Израильская армия объявила масштабную эвакуацию мирных жителей приграничных районов.
- Представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в ходе боевых действий военные убили более 400 участников палестинского движения «Хамас» в секторе Газа.
- Армия Израиля сообщила о гибели 26 военнослужащих в операции в секторе Газа.
- Израильская авиация нанесла удар объекту, принадлежащему главе разведки палестинской группировки «Хамас», а также по военному комплексу воздушных сил движения в секторе Газа.
- Экстренная встреча Совбеза ООН из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке пройдет в закрытом режиме сегодня, 8 октября.
- Не меньше 20 тыс. человек в секторе Газа вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий, но остались на территории своей страны.
- Китай призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия.
- Артиллерия ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) нанесла удары по району в Ливане, откуда велась стрельба по израильской территории. До этого ливанская «Хезболла» обстреляла позиции израильских военных на спорных фермах Шебаа.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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