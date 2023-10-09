Совбез ООН на заседании не принял заявления по войне в Израиле и секторе Газа

Совет Безопасности ООН не принял никакого заявления по войне между Израилем и палестинским движением «Хамас» по итогам закрытого заседания, сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя. Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает «РИА Новости». Москва призывала на заседании к немедленному прекращению огня.

Постпред Мальты Ванесса Фрейзер сообщила журналистам, что ни одно государство не предлагало проекта заявления. По ее словам, все члены Совбеза осудили нападение «Хамаса» на Израиль. Как рассказал постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, с докладом о ситуации в зоне конфликта выступил спецкоординатор ООН Тор Веннесланд.

Господин Небензя сообщил, что на заседании выступил с призывом к «немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам, о чем говорилось десятилетиями». «Это частично результат нерешенного вопроса»,— считает российский постпред.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

Подробнее о трагедии на фестивале и о росте числа жертв атаки — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев