Аль Тани: Ближний Восток не выдержит новой эскалации между США и Ираном
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. По итогам встречи Аль Тани заявил, что Ближний Восток не выдержит новой эскалации между США и Ираном.
«Ситуация на Ближнем Востоке не вынесет нового витка эскалации между США и Ираном»,— сказал премьер Катара (цитата по Al Jazeera). Он добавил, что Катар работает над возобновлением переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
В сообщении Госдепа указано, что Марко Рубио выразил признательность Аль Тани за глобальные посреднические усилия. Госсекретарь также указал на важность продолжения координации для сдерживания угроз и содействия безопасности по всему Ближнему Востоку.