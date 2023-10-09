Палестинские группировки заявили, что удерживают 130 израильских заложников

Палестинские движения «Хамас» и «Исламский джихад» удерживают в заложниках не меньше 130 заложников. Об этом сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя «Хамаса» Мусу Абу Марзука. Утверждается, что среди заложников есть гражданские и израильские военные, в том числе старшие офицеры.

Неизвестно, есть ли среди заложников российские граждане. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее не исключал, что такое возможно.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев