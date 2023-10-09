«Хамас» заявил о запуске ракет по аэропорту в Тель-Авиве

Бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения «Хамас») заявили, что запустили ракеты в сторону международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. После заявления в центральной части Израиля звучали сирены, передает The Times of Israel. О последствиях удара не сообщалось.

Бригады «Аль-Кассам» также заявили о запуске 100 ракет в сторону города Ашкелон на юге Израиля. В израильских СМИ распространили видео отражения этой атаки. Одна из ракет попала в дом, произошел пожар. Как пишет The Jerusalem Post, через несколько минут после атаки произошел повторный обстрел города.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Леонид Уварчев