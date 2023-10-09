Ливанская «Хезболла» нанесла ответные удары по Израилю

Ливанское движение «Хезболла» заявило об ответных атаках по позициями израильских военных после смерти трех боевиков в результате нападения Израиля на территорию Ливана. Согласно сообщению «Хезболлы» в Telegram-канале, боевики атаковали израильские казармы и командные пункты на севере страны.

Так управляемыми ракетами были нанесены удары по командному пункту и казарме бригады «Ха-Галил» северного военного округа в Праните. Также атакованы были командный пункт и казарма четвертого батальона бригады «Авивим».

8 октября боевики «Хезболла» обстреляли позиции израильских военных в знак солидарности с боевиками палестинского движения «Хамас». В ответ Израиль обстрелял территории на юге Ливана. Глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб сообщал, что ливанская группировка «Хезболла» не будет вступать в боевые действия, если армия Израиля не будет «преследовать» Ливан.

7 октября «Хамас» обстрелял территорию Израиля сотнями ракет. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. В Израиле в ходе атак боевиков погибли 900 человек. В секторе Газа погибли 687 человек, получили ранения — 3,7 тыс. Евросоюз и США выступили в поддержку Израиля. Действия боевиков «Хамаса» поддержали Иран, Сирия, Саудовская Аравия, движение «Талибан» (признано террористическим в РФ).

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