Россия потребовала у Нидерландов разъяснений о причастности к атаке на Крымский мост
Россия запросила у Нидерландов разъяснений после ударов ВСУ по Крымскому мосту
Посольство России в Нидерландах направило в МИД страны запрос с просьбой разъяснить возможную причастность компании Destinus к ударам по Крымскому мосту.
17 ноября нидерландская оборонная компания Destinus заявила, что Вооруженные силы Украины при атаке на Крымский мост использовали произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники. «Посольство подало официальный запрос в МИД Нидерландов для уточнения возможного участия сотрудников компании Destinus, базирующейся в Хенгело, в атаках против РФ»,— сообщило посольство России в соцсети X.
На прошлой неделе Крымский мост подвергся атакам трижды — в ночь на 17, 18 и 19 ноября. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что при атаках была повреждена «основная балка пролета», в том числе одна из арок моста.