17 ноября нидерландская оборонная компания Destinus заявила, что Вооруженные силы Украины при атаке на Крымский мост использовали произведенные ею ракеты Ruta и беспилотники. «Посольство подало официальный запрос в МИД Нидерландов для уточнения возможного участия сотрудников компании Destinus, базирующейся в Хенгело, в атаках против РФ»,— сообщило посольство России в соцсети X.