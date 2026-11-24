США подали иск о конфискации более $1,1 млрд после взлома Binance
США через суд добиваются конфискации более $1,1 млрд в стейблкоине USDC после хищения криптовалюты с биржи Binance. Минюст США сообщил о начале гражданского производства. По версии ведомства, за кражей могут стоять северокорейские хакеры.
Расследованием занимаются ФБР, Секретная служба и подразделение уголовных расследований Налогового управления США. Спецагент Секретной службы Тодд Братц сообщил, что следователи «действовали с высокой точностью и смогли выявить и заморозить похищенные средства в течение нескольких минут после взлома».
Минюст также сообщил, что при содействии США удалось заморозить, изъять или вернуть похищенную криптовалюту из разных источников более чем на $2,9 млрд. Саму Binance атаковали в ночь на 30 октября. Биржа предварительно оценила потери примерно в $6,3 млрд. На вывод средств из ее горячих кошельков злоумышленникам потребовалось около 20 минут.
ФБР связало взлом с группировкой TraderTraitor и возложило ответственность на КНДР. Пхеньян отверг обвинения. Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала их безосновательными и расценила как политическую провокацию США.