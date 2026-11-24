Минюст также сообщил, что при содействии США удалось заморозить, изъять или вернуть похищенную криптовалюту из разных источников более чем на $2,9 млрд. Саму Binance атаковали в ночь на 30 октября. Биржа предварительно оценила потери примерно в $6,3 млрд. На вывод средств из ее горячих кошельков злоумышленникам потребовалось около 20 минут.