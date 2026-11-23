Премьер Пакистана прилетит в Россию 30 ноября
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прилетит в Россию 30 ноября, сообщил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи. Изначально визит должен был состояться в марте.
«Ожидалось, что премьер-министр посетит Россию 3 марта, но буквально за несколько дней до этого началась война в Персидском заливе. В итоге обе стороны согласовали новую дату»,— сказал Файсал Нияз Тирмизи ТАСС.
По словам посла, визит премьера Пакистана в Россию будет иметь «огромное значение, поскольку он проходит на фоне серьезных глобальных перемен». Он добавил, что Шахбаз Шариф посетит Россию «в крайне важный, судьбоносный исторический момент».