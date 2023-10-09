Израиль заявил о восстановлении контроля над городами возле сектора Газа
ЦАХАЛ: бои в городах на границе с сектором Газа прекращены
Военные Израиля вернули под контроль все населенные пункты у границы с сектором Газа, заявил представитель армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. Он допустил, что в этом районе могут оставаться террористы, но заверил, что боев в каком-либо из этих городов нет.
По словам господина Хагари, армия эвакуировала население 15 из 24 приграничных населенных пунктов. Эвакуация в Сдероте, где сегодня, 9 октября, израильские военные начали зачистку, не проводилась. Он добавил, что с начала конфликта боевики выпустили по Израилю примерно 4,4 тыс. ракет. Военные намерены направить танки, вертолеты и беспилотники, чтобы закрыть бреши в пограничных заграждениях, передает The Times of Israel.
7 октября палестинское движение «Хамас» обстреляло израильскую территорию сотнями ракет. В секторе Газа погибли свыше 490 человек. Израиль сообщал о более 700 жертвах. По данным The New York Times, разведка Израиля и США не знала о подготовке нападения. Посольство РФ заявило, что данных о пострадавших россиянах пока нет. Кремль опасается разрастания израильско-палестинского конфликта.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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