Четверо россиян числятся пропавшими без вести после атаки «Хамаса»

Посольство России сообщило, что получило девять обращений от родственников россиян в Израиле. О возможной гибели граждан России в конфликте Израиля и палестинского движения «Хамас» информации нет. Однако четверо россиян официально числятся пропавшими без вести.

«В то же время поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо»,— сообщила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова (цитата по ТАСС).

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