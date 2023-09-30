Упразднение Нагорного Карабаха, арест Варданяна и скандал с ветераном СС в парламенте Канады

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По букве закона

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ о призыве на срочную военную службу.

Указом президента РФ Владимира Путина украинским гражданам разрешено въезжать в РФ по паспорту Украины.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

ЦБ РФ продлил на полгода запрет для нерезидентов на переводы за рубеж со счетов брокеров.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

Бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован в Азербайджане на четыре месяца.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил 19 лет особого режима оппозиционеру Алексею Навальному по делу об экстремизме.

Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным в мошенничестве.

Парламент КНДР принял поправку к конституции, закрепляющую за страной право на развитие военной ядерной программы.

Инициативы недели

Правительство РФ предлагает увеличить привлекательность поставок топлива для нефтяников за счет корректировки демпфера.

Правительство РФ предлагает отказаться от плановых проверок государственных и муниципальных больниц, поликлиник, детских домов, школ и детсадов.

Минэнерго РФ предлагает увеличить финансовую поддержку строительства малых ГЭС на 30 млрд рублей.

Кишинев предложил «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза».

Из-за нехватки IT-кадров «Ростелеком» намерен автоматизировать разработку софта с помощью искусственного интеллекта на базе собственной платформы.

Цитаты недели

«Все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть» (министр финансов РФ Антон Силуанов о приоритетах бюджета РФ на 2024 год).

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю» (председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась против китайской модели для финансового рынка РФ).

«Они отдали жизнь за родину и они искупили свою вину в полной мере» (президент РФ Владимир Путин об осужденных, участвующих в СВО).

«Казахстан не является анти-Россией» (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после слов о следовании санкциям в отношении РФ).

«Не хочу» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом).

«Никакие там "Аурусы" или "Абрамусы"... как их там называют... не страшны нам» (глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным).

«Ничего там не осталось, ничего там не делаем» (глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин допустил, что часть разрушенных городов в новых регионах восстанавливать не будут).

Отставки и назначения

Совет федерации переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда.

Мэр Москвы Сергей Собянин определил состав городского правительства — прежний состав подал в отставку после вступления мэра в должность.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку на фоне скандала с чествованием эсэсовца.

Цифры недели

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: контракты с Минобороны с начала года заключили 325 тыс. человек.

Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует курс доллара по 150–250 при двойном курсе рубля.

В бюджет РФ запланировано поступление 114,5 млрд руб. безвозмездных сборов с бизнеса в 2023 году.

Среднегодовая инфляция в РФ в 2024 году ожидается на уровне 7,2%.

Пенсии неработающим пенсионерам в РФ в 2024 году проиндексируют на 7,5%.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 руб.

Чистая прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года может превысить 3 трлн руб.

В 2022 году прибыль китайских компаний на российском авторынке выросла на 91%.

Товарооборот РФ и Казахстана вырос с начала 2023 года на 10%.

ВЦИОМ: словосочетание «иностранный агент» вызывает неприятные ассоциации у 20% россиян.

40% россиян с ССЗ сталкивались с отсутствием в аптеках положенного льготного препарата.

70% армянского населения Нагорного Карабаха с 24 сентября переехали в Армению.

Сделки недели

Газпромбанк и «Мечел» заключили мировое соглашение о реструктуризации кредитных обязательств.

Криптовалютная биржа Binance продала весь российский бизнес компании CommEX без возможности обратного выкупа.

Vostok продал мажоритарную долю в коллекторском агентстве ПКБ российскому предпринимателю Роману Ковалеву.