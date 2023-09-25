Мишустин: товарооборот России и Казахстана вырос с начала года на 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан» в Астане, сообщил, что за семь месяцев этого года товарооборот с Казахстаном вырос на 10%, превысив 1,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2022 году, по словам премьера, товарооборот с Казахстаном достиг рекордных 2 трлн руб. «В текущем году продолжает демонстрировать положительную динамику. Только за первые семь месяцев он вырос более чем на 10% и сегодня превысил 1,5 трлн руб.»,— добавил премьер (цитата по сайту правительства).

На пленарной сессии выступили премьер Казахстана Алихан Смаилов, премьер Белорусии Роман Головченко, а также премьер Киргизии Акылбек Жапаров. На выставке были экспозиции 10 наших российских регионов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Красноярский край и Башкирия. В ней также приняли участие представители 200 российских компаний.

По данным АКРА, за первую половину 2023 года рост ВВП Казахстана составил 5% — это максимум за последние десять. По данным агентства, в 2023–2025 годах экономика Казахстана будет расти на 4–5% ежегодно.

Подробнее — в материале «Казахстан растет на торговле».

Анастасия Ларина