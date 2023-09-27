Алексей Фурсин сменил Александра Кибовского во главе столичного департамента культуры

Сергей Собянин, переизбранный мэром Москвы в единый день голосования, определил состав городского правительства — прежний состав в соответствии с законом подал в отставку после вступления мэра в должность. Департамент культуры, в частности, возглавил 48-летний Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития столицы. На работу в московскую мэрию господин Фурсин пришел в 2016 году как первый заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Фурсин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Фурсин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я рад, что в течение целых 13 лет мне удавалось реализовывать проекты, позволяющие не только сохранять культуру старой Москвы, но и открывать дорогу новому,— заявил 49-летний Александр Кибовский, возглавлявший департамент культуры с марта 2015 года, когда он сменил в этой должности Сергея Капкова.— За это время нам удалось сделать культуру ближе к москвичам. Искусство стало доступнее не только для широкой аудитории, но и для молодых талантов. И эта близость к москвичам является важнейшим достижением столицы. Но время ставит новые вызовы, и сегодня принципиально важно вывести культуру Москвы на новый уровень. Пришло время создания творческих индустрий мирового уровня. К решению таких серьезных задач необходимо привлекать специалистов в смежных сферах, объединяющих культурные традиции и современные креативные решения. Уверен, что новый руководитель департамента культуры Алексей Фурсин с его профильным опытом с такими системными задачами справится успешно».

Господин Кибовский отметил, что несколько лет работал с господином Фурсиным «на многих важных проектах, в том числе по созданию и развитию в городе современной киноиндустрии, что стало сегодня одним из стратегических направлений в культуре». «Со своей стороны буду оказывать ему всемерную поддержку,— пообещал Александр Кибовский.— Благодарю всех коллег за большую и слаженную совместную работу. Много лет мы вместе развивали наш любимый город в самых разных сферах культуры и искусства. Сделано очень много. Но жизнь не стоит на месте, и еще больше предстоит сделать впереди».

«В течение последних трех лет мы системно развивали творческий бизнес в Москве и прошли большой путь от определения самого понятия креативных индустрий до признания московской продукции в этой сфере на международном уровне,— сказал Алексей Фурсин.— Сегодня даже в условиях санкций креативный контент из российской столицы — кино, анимация, арт, мода, киберспорт и многое другое — востребован по всему миру, от Латинской Америки до Китая. А многие предприниматели в креативной сфере полностью изменили за это время свое отношение к бизнесу: с помощью города освоили азы ведения коммерческой деятельности, научились защищать права на продукцию интеллектуального труда и монетизировать свои творческие идеи».

«Отрасль, которую мало кто воспринимал как полноценный бизнес, сегодня стала одним из самых эффективных сегментов экономики города»,— отметил господин Фурсин. Доля творческих отраслей в ВРП Москвы с 2018 по 2022 год увеличилась, по его словам, в полтора раза. «В основе всего нового в культурной отрасли лежит творческая база, создаваемая в Москве десятками и сотнями лет — не только знаменитыми на весь мир театрами, режиссерами, драматургами, но и целостным, общим для всей столицы культурным слоем, создаваемым самими москвичами. Эта базовая культура передается из поколения в поколение с помощью театров, лекториев, библиотек, культурных центров, международных и локальных фестивалей. И она живет в сотнях и десятках сотен известных и локальных организаций, которые дают нам возможность бережно сохранять и передавать традиции Москвы».

По словам господина Фурсина, столица — «на пороге запуска масштабных международных проектов в сфере современной культуры». Создается, в частности, «кинокластер мирового уровня». «Москва — центр притяжения для огромного количества творческих, талантливых, амбициозных людей, которые любят и умеют создавать запоминающиеся произведения искусства, кино, анимации,— отметил Алексей Фурсин.— Своей главной задачей в новой должности вижу развитие созданных в столице возможностей и потенциала для реализации масштабных и значимых культурных проектов как на всероссийском, так и на международном уровнях».

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