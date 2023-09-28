Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра НКР Варданяна на четыре месяца

Бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян арестован в Азербайджане на четыре месяца, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд. Господина Варданяна обвиняют в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований или групп и участии в их деятельности, а также в незаконном пересечении границы Азербайджана.

Рубен Варданян с 1985 года жил в России. Forbes оценивал его состояние в 2021 году в $1 млрд (116-е место в списке богатейших россиян 2021 года). В сентябре 2022-го бизнесмен решил отказаться от российского гражданства и переехать в Карабах. В декабре того же года президент России Владимир Путин удовлетворил его прошение о выходе из гражданства РФ. Занимал пост госминистра НКР с ноября 2022 года по 23 февраля 2023-го.

Господин Варданян был задержан азербайджанскими силовиками при попытке въехать в Армению 27 сентября при масштабной эвакуации из Нагорного Карабаха. Сегодня, 28 сентября, президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Эрдни Кагалтынов