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Коммерсантъ FM
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Молдавия предложила «Газпрому» мир

Однако гасить долг за газ Кишинев по-прежнему не готов

Как выяснил “Ъ”, молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Российская монополия требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, из которых страна официально признает только $8,6 млн.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, вместе с результатами аудита долга перед «Газпромом» молдавская сторона отправила «Молдовагазу» (российская монополия выступает основным акционером, Молдавии принадлежит 35%) проект мирового соглашения. По документу Кишинев требует немедленного списания долга «Молдовагаза» перед подконтрольной «Газпрому» компанией «Факторинг Финанс» (ей переуступлен долг «Молдовагаза» в размере $275 млн) и самим «Газпромом» (еще $433 млн).

Взамен молдавские власти предлагают, чтобы «Молдовагаз» до конца 2025 года оплатил «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа» (если затраты молдавской компании выше, чем учтено в тарифе, на будущий период он корректируется, чтобы компенсировать дополнительные расходы), а также отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с неправильным распределением транзитных платежей и отсутствием поставок газа по долгосрочному контракту c октября 2022 года (около $160 млн). Такая схема содержится в переписке между чиновниками министерства энергетики Молдавии, аудиторами и привлеченными юристами (есть у “Ъ”).

В начале сентября Кишинев объявил, что по итогам аудита, проведенного норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance, признает лишь часть долга, предъявляемого «Газпромом». Российская компания требует от «Молдовагаза» $709 млн за поставки и штрафы за просрочку платежей, но Молдавия готова заплатить только $8,6 млн.

Согласно выводам аудиторов, большая часть долга, с 1991 года по декабрь 2002 года, не может быть подтверждена из-за отсутствия документов (около $278 млн). По мнению аудиторов, с компании взимались необоснованно высокие штрафы за просрочку платежей, долг увеличился из-за обесценивания молдавского лея, сам же «Газпром» на протяжении многих лет пользовался монопольным положением в стране, в том числе приобретая активы не по рыночной цене. В итоге большая часть долгов, по мнению аудиторов, может быть списана (см. “Ъ” от 7 сентября).

В переписке сторон также уточняется, что действия самого «Газпрома» существенно сократили доходы «Молдовагаза» из-за переключения транзита с Трансбалканского трубопровода на «Турецкий поток», а остановка подачи газа на правый берег Днестра лишила компанию доходов от продаж.

Погашение исторического долга за поставки газа в Приднестровье было ключевым условием заключенного в октябре 2021 года пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Молдовагазом» на 3,3 млрд кубометров газа. Предполагалось, что долг будет закрыт в течение пяти лет. Но перед этим он должен быть подтвержден независимым внешним аудитом.

После этого Молдавия в одностороннем порядке привлекла к проверке Wikborg Rein Advokatfirma AS, профессионально занимающуюся арбитражными спорами с «Газпромом». Так, компания курировала спор НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года. Тогда «Нафтогаз» выиграл спор, получив от российской монополии $2,9 млрд в рамках мирового соглашения. Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев — главное действующее лицо в судебном разбирательстве в Стокгольме — фигурирует и в переписке сторон. Оба аудитора в ней заявляют о готовности «поддержать правительство Молдавии в потенциальном судебном/арбитражном разбирательстве с "Газпромом"».

Поставки российского газа, согласно контракту, делились между территорией Молдавии на правом берегу Днестра (около 1,2 млрд кубометров в год) и Приднестровьем на левом берегу (2,1 млрд кубометров).

В октябре 2022 года «Газпром» сократил вдвое — с 9 млн до 5,4 млн кубометров в сутки — поставки газа в Молдавию через Украину, объясняя это блокировкой украинской стороной одной из двух точек входа в экспортный трубопровод. Сейчас все поставки (около 4 млн кубометров в сутки) уходят в Приднестровье.

В Минэнерго Молдавии на запрос “Ъ” не ответили. В «Газпроме» не уточнили, готовы ли рассмотреть мировое соглашение, но сообщили, что соответствующий проект действительно поступил в «Молдовагаз».

В российской монополии подчеркивают свое несогласие с выводами аудиторов. «У "Газпрома" не вызывает сомнений, что задолженность "Молдовагаза" за поставки газа потребителям правого берега в разы больше той, что указана в "отчете аудитора",— заявили в "Газпроме".— Задолженность ежеквартально подтверждается подписанием двусторонних актов сверки, а также решениями международного арбитража. Учитывая отсутствие у составителей данных документов необходимой квалификации для проведения аудита по международным стандартам, очевиден факт: то, что молдавская сторона называет аудитом, таковым не является, и его результатам доверять нельзя». В компании «намерены далее отстаивать свои права всеми возможными способами». По соглашению споры сторон должны рассматриваться в Международном коммерческом арбитраже при ТПП РФ.

«Это не аудит, а документ консультативного характера,— говорил 21 сентября на пресс-конференции глава подконтрольного "Газпрому" "Молдовагаза" Вадим Чебан.— Без утверждения акционеров "Молдовагаза" он не имеет никакой юридической силы». По его словам, аудит во многом базируется «на предположениях» и содержит «субъективные мнения консультантов, которые его проводили».

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов согласен, что аудиторы при проведении оценки «не придерживались принципов транспарентности и беспристрастности, выступая скорее консультантами для правительства Молдавии по возможному сокращению или списанию долга». Так, замечания про «монопольный статус» «Газпрома» как поставщика не имеют, по мнению эксперта, отношения к долгам «Молдовагаза»: правительство Молдавии не проводило расследований и не вводило ограничения на поставки от одной компании, то есть не выдвигало претензий к тому, как шли отгрузки газа в 1991–2020 годах. Относительно отсутствия договорных документов, добавляет господин Кондратьев, в отчете аудиторов не указано, запрашивалась ли информация, например, у таможенного комитета и банков.

Татьяна Дятел

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