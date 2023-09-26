Для большинства россиян статус «иноагента» имеет негативную окраску

По данным ВЦИОМа, словосочетание «иностранный агент» вызывает у каждого пятого россиянина неприятные ассоциации (20%). Среди других наиболее частых ответов: предатель Родины (18%), шпион (9%), враг народа, действующий против России (5%).

Шесть из десяти респондентов (61%) считают иноагентов скорее предателями. Для 16% они, напротив, борцы за права граждан и свободу слова в России.

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В целом каждый третий (33%) опрошенный признал, что относится к иноагентам отрицательно, каждый пятый (22%) безразлично, лишь 6% положительно. Остальные по-разному в зависимости от ситуации.

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Как показал опрос, статус иноагента может изменить отношение к интересующим респондентов СМИ, любимым певцам и актерам.