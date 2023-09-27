В этот день мы заправляли как могли

Кризис на топливном рынке привлек внимание президента РФ Владимира Путина. На совещании с его участием вице-премьер Александр Новак предложил стабилизировать цены на топливо с помощью увеличения бюджетных демпферных выплат нефтяникам, которые с сентября были сокращены вдвое. Также он пообещал увеличить до 50 тыс. руб. за тонну заградительную пошлину для «перекупщиков» топлива, что, впрочем, полностью не решит проблему серого экспорта. Пока стоимость бензина и дизтоплива находится далеко от максимумов за счет запрета на экспорт, однако собеседники “Ъ” считают, что оперативные меры потребуются в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правительство предлагает увеличить привлекательность поставок топлива для нефтяников за счет корректировки демпфера. С сентября оно сократило вдвое бюджетные выплаты в адрес НПЗ за счет добавления в формулу демпфера коэффициента 0,5. Как сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, «речь идет о повышении коэффициента, что позволит компенсировать разницу между экспортной альтернативой и биржевыми ценами на внутреннем рынке».

О начале дискуссии по возврату к полным выплатам по демпферу “Ъ” сообщал еще 5 сентября, но сейчас этот вопрос, по крайней мере в публичной плоскости, вынесен на уровень президента РФ.

Однако в случае увеличения выплат по демпферу неизвестно, как будут компенсированы дополнительные расходы бюджета.

И если изменения в Налоговый кодекс будут приняты в октябре, то они вступят в силу не ранее декабря, однако, по мнению одного из источников “Ъ”, возможно их применение «задним числом».

При этом несколько собеседников “Ъ” считают, что должно быть найдено «экстренное» системное решение для стабилизации цен на топливо, которые достигали исторических максимумов в сентябре на фоне роста экспортной альтернативы. Чтобы найти такое решение, у правительства остается не так много времени, или запрет на экспорт приведет к деструктивным последствиям для нефтепереработки. В Минфине и пресс-службе инициативу по демпферу не прокомментировали.

Другие предложения господина Новака касались еще одной проблемы топливного рынка — серого экспорта, когда объемы топлива, отгруженного на внутренний рынок (с выплатой демпфера), перепродаются на экспорт.

Чиновник предложил повысить с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну заградительную пошлину на экспорт топлива для «перекупщиков».

Однако собеседники “Ъ” в отрасли считают, что эта мера не позволит полностью пресечь серый экспорт: сейчас она не касается не производящих товарные нефтепродукты небольших и средних НПЗ, которые в условиях высоких экспортных цен зарабатывают на поставках за рубеж и считаются основными серыми экспортерами. «Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены»,— заявил господин Новак, не уточнив, за счет каких мер данный запрет может быть реализован, хотя еще в конце августа он обещал в ближайшее время утвердить список экспортеров. Обсуждалось и лицензирование экспорта.

Владимир Путин, президент РФ, об эффекте запрета экспорта топлива на совещании с членами правительства 27 сентября: «Цена-то растет в рознице. Мера принята, а цены растут».

Недавнее урезание демпфера — лишь один из факторов резкого роста топливных цен на внутреннем рынке, считает Олеся Никифорова из Kept. Очередная ручная корректировка может в некоторой мере урегулировать турбулентность топливного рынка, но в долгосрочной перспективе для достижения баланса интересов государства, бизнеса и конечного потребителя требуется системная донастройка законодательства, считает эксперт. Независимый эксперт по сырьевым компаниям Борис Синицын считает, что у восстановления демпфера могут быть плюсы для бюджета: «В случае существенного укрепления рубля до такого уровня, что экспортная альтернатива в рублях будет меньше индикативной цены, бюджет будет получать больше средств по демпферу, чем если демпфер был бы сокращен».

Дмитрий Козлов