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Коммерсантъ FM
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Искусственный айтиллект

«Ростелеком» решит кадровый вопрос с помощью технологий

Из-за нехватки IT-кадров «Ростелеком» намерен в течение двух-трех лет автоматизировать разработку софта, аналитику данных и тестирование с помощью искусственного интеллекта (ИИ) на базе собственной платформы. С учетом того, что власти активно инвестируют в подготовку IT-кадров, а крупные компании внедряют ИИ, на рынке может возникнуть профицит кадров, что приведет к снижению зарплат, опасаются его участники. Зарубежные компании уже развивают практику замены части сотрудников нейросетями, сокращая персонал. В «Ростелекоме» обещают по завершении разработки проекта поделиться им с другими участниками рынка.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Старший вице-президент по IT «Ростелекома» Кирилл Меньшов 25 сентября на планерной сессии «Вызовы технологического суверенитета», которая прошла в рамках конгресса «Подмосковные вечера», заявил, что из-за кадрового дефицита в отрасли компания планирует возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями: «Нужна автоматизация труда разработчиков с помощью искусственного интеллекта, которая позволит снизить потребность в количестве персонала, мы в это активно идем. Этим надо заниматься сейчас, чтобы через два-три года получить результат».

В «Ростелекоме» “Ъ” уточнили, что идея относится к проекту «Лукоморье» (платформа полного цикла разработки ПО): решение будет закрывать разработку в том числе в области бизнес-анализа, проектирования, тестирования и создания документации. «Лукоморье» оператор анонсировал в середине июля, но тогда речь шла только об упрощении труда IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит IT-кадров в РФ примерно в 500–700 тыс. человек. (см. “Ъ” от 18 июля). В министерстве не ответили “Ъ”.

В «Ростелекоме» обещают не увольнять и не замещать ИИ действующих сотрудников: «Сначала "Лукоморье" будет применяться в собственных проектах оператора, затем платформу планируется продавать другим компаниям, которые столкнулись с кадровым дефицитом». Инвестиции в проект в компании не раскрыли.

По оценке директора ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая Комлева, подобная разработка «на старте» может обойтись «Ростелекому» в сумму от 1,5 млрд руб.

Гендиректор разработчика заказного ПО Only Кирилл Владимиров считает, что с учетом сложности задачи платформа может обойтись «в миллиарды рублей» только на этапе обучения нейросети, а для реализации «даже базовой версии (MVP) проекта с всевозможными сценариями может потребоваться более трех лет».

Разработки в области генеративного ИИ ведут и другие компании РФ. Так, Сбербанк, представивший генеративную нейросеть GigaChat, создал инструмент разработки и автодополнения кода GigaCode. Сервис для разработчиков на базе ИИ рассматривает и «Яндекс». Участники рынка уточняют, что пока такие инструменты могут лишь дописывать небольшие фрагменты кода (см. “Ъ” от 1 сентября).

Большую часть однотипной механической работы уже можно поручить специально обученным нейросетевым алгоритмам на базе Open Ai или ChatGPT, уточняет директор по работе с партнерами «РекФэйсис» Ирина Остроухова, но «полного исключения человека из IT-разработок в ближайшие годы ожидать не стоит». Разработка ИИ-модели также потребует появления новых профессий, связанных с управлением нейросетью, добавляет эксперт ГК «Корус Консалтинг» Светлана Вронская.

Но и людей может оказаться слишком много. Так, господин Владимиров опасается, что «с учетом больших вложений в вузы» в течение следующего десятилетия в РФ может возникнуть переизбыток IT-специалистов, к профициту кадров и снижению зарплат приведет и активное внедрение ИИ.

В марте американский банк Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором прогнозирует, что генеративный ИИ может автоматизировать по всему миру около 300 млн рабочих мест. По прогнозу McKinsey, до 30% рабочего времени в США в ближайшее время может быть автоматизировано, в том числе за счет генеративного ИИ.

Есть конкретные примеры. В апреле облачный сервис DropBox объявил о сокращении около 500 человек — порядка 15% штата, которые будут замещены ИИ. В мае глава IBM Арванд Кришна сообщил, что компания намерена прекратить наем сотрудников на позиции, которые могут быть заменены ИИ. Таких в IBM, по словам господина Кришны, примерно 26 тыс. человек: «30% из них могут быть без проблем заменены ИИ и автоматизацией в пятилетней перспективе». Таким образом, под сокращение в IBM, где сейчас работает около 260 тыс. человек, могут попасть порядка 7,8 тыс. работников. Впрочем, по словам главы IBM, «общее количество сотрудников компании все равно растет». В июне американская Chegg, занимающаяся развитием технологий в области образования, сообщила о сокращении в ближайшее время 80 сотрудников, функции которых заменит ИИ,— это 4% штата компании.

Тимофей Корнев, Евгений Хвостик

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